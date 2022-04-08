受惠於iPhone SE出貨、筆電出貨量躍增至百萬台帶動，和碩3月營收來到1,155.63億元，創下同期歷史新高，並比去年同期大增43.69％，累積第一季營收為3,238.25億元，年增率亦高達49.49％，同樣創下同期歷史新高。

不過受到景氣不振影響，蘋果已經調整iPhone SE訂單，和碩筆電最大客戶華碩也頻傳下修筆電出貨量，加上和碩的昌碩廠、世碩廠分別位於上海、昆山，都是長三角疫情封控的重災區，對4月營收的影響性有待觀察。