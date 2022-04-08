警界再傳喝酒出包的重大風紀案！國道第一大隊汐止分隊的邱姓警員，7日晚與友人餐敘後，酒駕行經新北市汐止區忠孝東路時，遇到汐止分局同事臨檢，邱心虛企圖逃逸，執勤員警攔阻時被他擦撞受傷，邱最後仍被圍捕，被依公共危險、妨害公務及傷害案法辦。

據指出，邱員7日晚與友人餐敘，席間喝了不少酒，結束後心存僥倖，自行開車離去，晚間11時30分左右行經忠孝東路、南昌街口時，遇到汐止分局的酒測攔檢點，邱無視同仁要求停車、受檢，企圖加速逃逸，執勤員警試圖攔下卻遭撞傷，汐止警方後來驅車合力圍捕，攔下肇事者後，這才驚覺抓到「自己人」。

據指出，台南之前發生偵查隊長酒後烙賽、小隊長喝花酒的風紀案，加上疫情升溫，各縣市警局近來都已提醒各單位，減少不必要的餐敘，許多長官都要求敏感時刻，「能不喝就不要喝」，邱員在鋒頭上，卻照常與友人聚餐，還在酒後違法開車撞傷警察，行為嚴重影響警譽，國道警察局也火速召開考紀會，8日將邱兩大過免職。

邱員8日被依公共危險、妨害公務及傷害案移送士林地檢署，因坦承失序行為，訊後無保請回，但酒駕撞傷同事，讓警界再添一椿酒後出包的憾事。

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