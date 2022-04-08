水星的舞台表演，令Ella等導師們相當驚艷。（野火娛樂提供）

金星的表演讓現場氣氛HIGH到最高點。（野火娛樂提供）

《原子少年ATOM BOYZ》7日在官方IG上直播八大行星開場舞，每隊各具特色的表演獲得一致好評，壓軸登場的「天王星」更是讓Ella稱讚：「小孩彷彿GD附身」，饒舌專業的周湯豪也當場承諾，「你們如果繼續保持，我再幫你們製作！」

給人小奶狗感覺的「地球」，在表演中展現溫暖與青春的生命力，讓導師坤達感慨好像回到20年前，在他們陽光的氣質表演中，成員文廷秀出一段苦練10年的武術表演，超強的氣勢也獲得DD52學姊們直呼：「好帥！」

宛如海報人物帥氣的「木星」，一開場就以性感舞蹈讓全場沸騰，隊內「天花板擔當」金雲更自爆在報名原子少年時因為擔心身高太高會進不了，所以將身高193公分謊報成190公分。

接著上場的「金星」，更是讓氣氛嗨到最高點，高水準的表演加上舞台魅力，讓導師周湯豪直接到舞台前和選手們握手表示敬佩。年紀最小的「水星」也不容小覷，可愛充滿活力的氛圍，搭配上爆發力十足的舞蹈以及整齊流暢的走位，反差萌的舞台魅力讓Ella直呼：「融化了！」

舞力超強的「土星」，則是用實力讓全場驚呼連連，超高強度的舞蹈讓現場變成專業街舞比賽，八大行星使出全力的表演也證明了原子少年不只是一般的偶像男團。《原子少年ATOM BOYZ》自4月17日起每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出；4月22日起每周五晚間10點於中視播出。