65歲的郭先生有糖尿病和三次腎結石病史，日前因排尿疼痛、血尿就醫，發現左側腎結石復發。在泌尿科醫師的建議下郭先生接受了兩次體外震波碎石術，配合西藥並每天多喝水，但這次大約1.7公分的石頭相當頑固，完全沒有崩裂跡象。不想再手術的他來到台北慈濟醫院中醫部，希望配合中醫治療，讓石頭排出並改善結石體質。考量郭先生的體質容易反覆發作，呂秉勳醫師開立去濕熱、鹼化尿液的中藥，服用一段時間後，郭先生在一次如廁中，發現米粒大的小石頭跟著尿液排出身體，不再為石所苦。

尿路結石好發於男性，以20至49歲患者居多，男女比例約2比1，台灣研究指出，腎結石的初次發生率約9-10％，而曾經結石的患者復發率第一年約15％，逐年遞增，到第十年可高至50％。但腎結石除了與個人體質有關，還可能受飲食影響，呂秉勳醫師說明，「大部份尿酸結石的成因不明，可是飲食不節傷脾敗腎，膏粱厚味在中醫的觀點會導致濕熱積聚，使身體發炎。常見於糖尿病控制不佳、飲食習慣為少喝水、多糖、嗜吃高嘌呤的肉類患者，因為這類飲食習慣會使尿量減少，尿液酸化，加速尿路結石產生。」

腎結石的主要表現為血尿、腰痠痛、腹痛伴隨噁心嘔吐，嚴重者會出現發燒、寒顫等，所以當病人到中醫診間求診，醫師會先詢問病史，並以「敲擊腰際」做測試，若出現典型「敲擊痛」或具相關病史、飲食習慣，便會建議病人先到泌尿科做鑑別診斷。要是確診為腎結石，除了西醫既有治療，也可以透過中藥合療，加速石頭排出。呂秉勳醫師指出，中西醫的治療機轉不同，西醫除了體外震波碎石術，也會開立放鬆膀胱使解尿順暢的藥物來促進代謝，而中醫常用藥物包括海金沙、金錢草、雞內金、化石草等，此類藥材被實驗證明可有效鹼化尿液、促進石頭排出，抗氧化、抗發炎，達到清熱解毒的效果。

「臨床研究指出，中醫治療2至4個月可以明顯改善結石，因人和石頭種類而有所差異，且就算石頭已經排出，有結石體質的病患也可以持續服用中藥，降低石頭生成的機會。」呂秉勳醫師提醒，石頭種類繁多，不是所有結石都能透過中藥排出，但在取得石頭分析報告前醫師無法確定石頭的類型，所以建議民眾中西合療，平日採蔬食飲食、多喝水，唯有養成良好生活習慣才能真正抑制石頭生成，免受結石之苦。