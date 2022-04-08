大甲警分局備妥「大甲藺草袋」，準備發放給執行大甲媽祖勤務員警及協勤民力，除讓同仁可方便攜帶基本的執勤裝備及物品，還裝有麵包，讓基層員警「足感心」。(警方提供)

一年一度大甲媽祖年度盛事，於今日展開為期9天8夜遶境活動，因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未趨緩，對於寺廟遶境活動，中央公布新規定，包括禁鑽轎底、不搶轎，打滿3劑COVID-19疫苗才能參與遶境，不能分食及禁止邊走邊吃，提供盒裝食物等。

台中市政府警察局大甲分局也備妥「大甲藺草袋」，準備發放給執行大甲媽祖勤務員警及協勤民力，除讓同仁可方便攜帶基本的執勤裝備及物品，還裝有麵包、水果、地方特色糕餅、能量糖果、礦泉水、交通概況圖、防疫手套跟口罩等物，內容相當豐富。

警方指出，許多擔任數次執勤人員的員警及支援警力首次拿到都相當開心，除了直呼相當「暖心」之外，對於首次收到大甲分局胸章宣導品的同仁都覺得格外有參與感，此時有種不分建置或支援警力，大家「同心」執行任務。

每年參與大甲媽祖遶境活動人潮眾多，相關勤務維安工作十分繁重，考量執勤同仁自當日12點就得整備出發，隨媽祖鑾轎到大甲溪橋南端由清水分局接轎，任務才算結束，時間長達14多小時。

為體恤執勤人員辛勞，大甲警分局分局長吳燕山，把警務、人文、自然、藝術結合在地特色，選用鳳梨編織法紋路（代表吉利）設計成專屬大甲警分局「大甲藺草袋」，於今年特別準備800份，在執行媽祖勤務當日發放，讓執勤人員便於攜帶勤務及補給物品，在漫長的勤務中，能隨時補充體力；除了執勤媽祖勤務同仁外，其他派出所員警也輪流值班、備勤、巡邏及支援處理突發況，也著實相當辛苦，冀同仁有本著「同心」，齊心合力，達成任務。

警方強調，籲請民眾配合做好防疫措施盡可能保持安全距離並秉持「不躦轎、不搶轎、理性虔誠祈福」，希能讓遶境活動在能做到「遶境祈福、和平圓滿」。