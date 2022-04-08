本土疫情持續升溫，總統蔡英文4月4日與11名家人在官邸午宴，其中一位家人今午篩檢後確診，蔡將隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理，所有公開行程即刻起暫停。常在臉書評論時事的藥師林士峰吃驚表示，還好新冠病毒Omicron的殺傷力不大，「否則恐怕會演變成國安危機」。

林士峰今(8日)在臉書貼文表示，看到報導，蔡英文在4月4日連假期間，與11名家人在官邸吃午宴，其中一位家人8日中午身體不適到醫院就醫，篩檢後確診。

林士峰吃驚表示，4月6日總統才邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、中央疫情指揮中心指揮官陳時中、台大副校長張上淳、疾管署長周志浩，以及桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁召開防疫策略會議，「這…這…，還好，Omicron的殺傷力不大，否則恐怕會演變成國安危機」。

網友回應，「慶幸！蔡英文政治凌駕防疫操作，沒邀柯市長、侯市長」、「看來可以趁這個時間重新檢視隔離跟自主管理的標準了，不然政府組織沒幾天就停擺了…」、「還好，台灣的良心、阿北(指柯文哲)沒去！」、「還好沒有阿伯(指柯)」。