參謀總長陳寶餘上將本月滿64歲，國防部今天表示，業奉總統核定延長服役1年，於今年5月1日生效。

國防部指出，參謀總長陳寶餘上將，自去年7月1日調任本職，期間負責軍令事務指揮軍隊，掌理軍事訓練、人事整備、情報蒐研、軍事部署、建軍備戰及國防資源分配與執行等事項，運籌得宜。

國防部進一步表示，參謀總長陳上將於今年5月1日屆滿最大服役年齡64歲，基於整體防衛作戰需要，依今年1月19日修正公布「陸海空軍軍官士官服役條例」第6條，奉總統核定延長服役1年，俾利國防政策延續及整體建軍規劃發展。