美國企業家馬斯克（Elon Musk）日前大舉入股知名社交平台推特（Twitter），成為最大股東，同時加入推特董事會積極尋求影響公司未來運作。一向推崇言論自由的他被認為會幫助推特放鬆言論管理政策，但外界也認為，他在中國的商業利益與言論自由立場之間可能很難取得平衡。

《美國之音》報導說，推特過去幾年間出臺了一系列管理言論的政策，包括打擊虛假信息，讓推特成為一個可靠的公共討論平臺，但其執行言論政策的標準與方式遭到不少的批評與質疑。例如在美國總統大選的議題與新冠疫情議題。

馬斯克對推特的言論管理感到擔憂。在宣佈加入推特前，擁有8000萬關注者的他發起投票，詢問用戶們是否同意推特嚴格履行了言論自由的原則。70%的參與者表示不同意。馬斯克在推特上表示：「推特已經是實際意義上的市政廣場了，不遵循言論自由原則會從根基上破壞民主。」

馬斯克目前已經擁有推特公司9.1%的股份，並將被指定為董事會成員，任期至2024年。推特創始人傑克．多西（Jack Dorsey）和總裁帕拉格阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）分別對馬斯克的加盟表達了熱烈歡迎。

馬斯克尚未明確透露他希望給推特帶來哪些改變，但從他過去對推特言論管理的批評，觀察人士們猜測他或許將尋求放鬆這方面的政策。一些美國政界保守派人士已經對馬斯克發出了呼籲，希望他能盡快恢復川普方推特帳號。

不過，馬斯克在中國的商業利益也讓一些人擔憂中國可能借他對推特施加影響。

政治新聞網站Mediaite的記者里奇曼（Jackson Richman）的話說，「馬斯克將不得不在他對言論自由的支持和他在中國的商業活動中間取得平衡」。

中國是馬斯克領導的特斯拉公司的最大市場，特斯拉汽車有一半在中國生產。2019年，中國政府給予了特斯拉在上海的中心廉價土地、低息貸款和稅收優惠。2020年，特斯拉在中國的收入同比增長124％，銷量超過了13萬輛，銷售額達到66億美元。

《華爾街日報》報導說，特斯拉在中國也面臨一定的困難，包括中國國內競爭者的排斥，汽車質量受批評，以及中國政府對數據儲存的嚴格要求。

作為回應，馬斯克選擇讚美中國。「中國獲得的經濟繁榮真的很神奇，特別是在基礎設施領域」， 馬斯克去年在《新華社》的一條推文下寫道，「我鼓勵人們去中國親自看看」。

在Mediaite記者里奇曼看來，馬斯克當下最好的做法是放棄在中國的商業利益，保證他在推崇言論自由上不被妥協。