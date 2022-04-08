（台灣櫻花受惠房市買氣熱絡，帶動整體廚房及廚電配備出貨暢旺。圖／櫻花提供） 國內廚衛電領導大廠-台灣櫻花（9911）受惠房市熱絡，帶動整體廚房及廚電配備出貨暢旺，推升3月合併營收7.12億元，年增4.9％；首季合併營收20.93億元，年增8.9％，均創下歷年同期新高！櫻花表示，房市買氣夯，帶動整體廚房及廚電配備出貨暢旺，首季業績分別年成長26％及9％；而新事業部分，淨水產品近幾年隨著通路與產品佈局發酵，首季業績大幅成長58％、櫻花家居事業在營運模式逐步建構完善下，業績翻倍成長達113％；去年7月正式併入櫻花集團的櫻花越南子公司，首季也挹注1.8％佔比的營收貢獻。櫻花進一步指出，受到國際原物料持續高漲的影響，第一季毛利率預期較去年同期衰退，櫻花去年4至7月雖已分批進行第一波調漲，但並未完全漲足供應商價格調整幅度，預期今年4、5月，會先針對廚衛電產品進行第二波調漲；而廚具的部分則仍持續關注中，不排除在下半年進行第二波調漲，反映生產成本。法人表示，在房市持續看好下，櫻花今年整體廚房及廚電銷售業績可望持續增長，加上淨水產品、櫻花家居等新事業逐步拉大營收貢獻，整體營運持續看旺可期。