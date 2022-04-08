證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，永豐實（6790）自去（110）年9月29日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，爰公告自4月11日起得為融資融券交易。永豐實8日股價收在48.15元小漲0.31％。