資本市場波動大，新台幣成壽險獲利最大亮點。新光金控8日公告，3月自結稅後獲利23.87億元，累計首季稅後獲利34.62億元，比去年同期減少64％，主要是股債資本利得可實現空間不如去年同期，但子公司新光人壽3月因新台幣兌美元貶值逾2％，出現逾50億元的匯兌利益，單月稅後賺11.52億元，首季稅後獲利17.01億元，對新光金獲利貢獻近5成。

新台幣兌美元今年首季貶值近3.4％，讓壽險業匯兌成本大減，且出現大量匯兌利益，新壽3月因有大量匯兌利益，當月增提39.7億元外匯準備金，且從1月到3月每月都增提，金額共近88億元，3月底新壽外匯價格變動準備金餘額已近115億元，創2019年5月之後的新高部位，將有利未來抵禦匯率波動對獲利的影響，甚至有機會採較大部位的自然避險。

由於股市波動大、債券殖利率大幅反彈，今年第一季金融機構可實現股債資本利得不如去年第一季，獲利亦受影響。

新光金去年第一季稅後獲利逾96億元，今年首季稅後則賺34.62億元，每股稅後盈餘0.24元。

新光銀行雖然利息收入年增12％、財管手續費收入成長1％，但也因資本利得實現較少，首季稅後獲利14.22億元，亦比去年同期減少6.3％。

且因股市波動大，新光金子公司元富證券今年首季稅後虧損1.24億元，去年同期則是稅後賺9.01億元，一來一往對新光金獲利貢獻度相差也逾10億元。