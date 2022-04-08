國票金控3月自結稅後淨利1.15億元，累計1至3月稅後淨利4.06億元，每股稅後盈餘（EPS）0.14元，3月底每股淨值12.53元。

國票金控表示，該公司獲利來自主要子公司的貢獻，其中國際票券3月單月稅後淨利0.26億元，前三個月累計稅後淨利4.26億元，EPS為0.26元。

國票證券3月單月稅後淨利1.06億元，前三個月累計稅後淨利2.62億元，EPS為0.31元。

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