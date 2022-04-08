高雄市澄清湖棒球場今日迎接今年中華職棒第一場例行賽開打，「邁向過半大聯盟」議員參選人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓特地一齊到場支持，並在中華職棒大聯盟會長蔡其昌見證下，揮棒打擊宣示組成邁盟高雄隊，一起進入議會，強調未來會以自身豐厚經驗及專業，全力問政支持高雄運動產業及地方建設的發展。

蔡其昌說，他一到高雄就感受到高雄人的熱情，市議員初選已進入倒數黃金72小時，「邁向過半大聯盟」的幾位新人到現場支持，更體現了高雄人付諸實行的堅持，市府花這麼多精力在籌備這些軟硬體設施，市議會更需要強勁、理性的人加入，今天這幾位新人，各個是強棒，進到議會絕不會讓大家失望。

蔡其昌說，這次南下特別陪同「邁盟」的雙師林慧欣與湯詠瑜車隊掃街，一個是優秀的美濃老師，一個是全台唯一具有台美雙律師資格的參選人，兩位都是很優秀的人才。

蔡其昌表示，林慧欣有教育背景長期關心客庄、偏鄉的教育，更曾擔任高雄市長陳其邁與立委邱議瑩的幕僚，對於市政擘劃藍圖有充分了解，進入市議會絕對是即戰力；湯詠瑜擁有國際律師事務所的歷練，商務談判的工作經驗，是目前積極引資國際企業投資，與產業鍊規模經濟的高雄市，所需要的人才。

林慧欣指出，今天邀請到蔡副院長加持，一定要替民進黨守護大旗美關鍵一席，讓民進黨年底大選打出漂亮全壘打，她說自己從一個母親、老師、幕僚，一路來所累積的經驗要轉化為灌溉家鄉成長的養份，未來會在議會更關注本土文化推廣與傳承、農民權益和教育議題。

湯詠瑜表示，她感謝蔡副院長的玉成，更期盼透過有以高雄為主場的職棒隊，能進一步帶動高雄的職業運動與周邊衍生的交通、觀光、產業商機，她也說「做什麼像什麼」的蔡副院長，背著後背包行走選區跟全台，背負選民的期待與付託，多年來不忘初衷，她初涉政治，也期許自己像蔡院長看齊，隨時隨地不忘選民交託的使命及責任。