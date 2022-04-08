前總統府資政彭明敏教授於今早辭世，曾於1996年與彭明敏搭檔競選正副總統的駐日代表謝長廷在臉書發文表示悲傷不已，片片斷斷的回憶也湧上心頭。

謝長廷說，彭先生是位有風骨的紳士，言行一致，有包容性，但也很堅持原則，留下不少典範。例如他跟李登輝競選，但後來我們跟李見面，兩人平常心交談，好像忘了這回事，這種選過就放下的風範，也值得年輕一代學習。

謝長廷指出，不過他選後對民進黨少數人在大選期間推動和國民黨新黨和解的做法很不滿，認為違背他的原則，所以成立建國會，最後退黨，自己因為黨職關係，沒有辦法隨他進退，但對他堅守原則的精神仍然欽佩，還特別去美國的林肯市海邊探訪他的歸隱生活，歡喜相聚。

謝長廷也透露，彭先生表面看起來嚴肅。私下其實也有幽默的一面，記得有一次選舉我們去高雄海產店吃河豚皮，我提到在日本有藝人吃河豚中毒，他吃了一會兒，突然對我說你講話怎麼越來越慢，眾人一愣，隨之哄堂大笑。