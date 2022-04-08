新北市中和區公所分與在地企業「瓏山林台北中和飯店」簽署企業防災合作備忘錄(MOU)。（中和區公所提供）

新北市中和區公所分與在地企業「瓏山林台北中和飯店」簽署企業防災合作備忘錄(MOU)。（中和區公所提供）

為結合企業力量，讓在地企業運用自身優勢與政府共同促進地區防救災能量，新北市中和區公所分與在地企業「瓏山林台北中和飯店」簽署企業防災合作備忘錄(MOU)，期望透過瓏山林這個防災防疫生力軍的加入，更加堅固企業防災防救網，打造中和成為新北市首屈一指的防災韌性城市。

簽署儀式由中和區區長賴俊達與瓏山林台北中和飯店總經理朱少涵共同簽署；新北市政府消防局何技正、七大隊大隊部黃組長及員山分隊江小隊長到場觀禮。儀式溫馨隆重，雙方基於公共利益與社會責任締結災防夥伴關係。新北市中和區公所日後將勉力邀請企業參加各項防災課程，增強企業防災自助、他助的功能，瓏山林台北中和飯店亦可參加防災演練、提供相關防災資助等。

中和區長賴俊達表示，公所自107年導入「企業防災」概念，逐年勤勤懇懇與瓏山林一樣優秀的企業簽署防災合作備忘錄，就是期望藉由公、私部門相互合作，相互提升並建構一個越加穩固的防護網，落實防災企業自助、公私部門互助，增加公助能量的未來，不但能有效降低災害損失，更能在災害來時更快速復原，共創中和健康、安全好家園。