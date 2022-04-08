螺絲大廠世豐螺絲（2065）8日公布，2022年3月合併營收達2.21億元，較上月的1.81億元成長22.33％，累計第一季合併營收達6.51億元，由於去年同期主要客戶加大急單拉貨力道墊高整體比較基期，使得今年第一季合併營收較去年同期減少12.27％。

世豐表示，整體營收表現雖受DIY居家裝修市場主要客戶目前仍持續進行存貨調整，短期影響尖尾螺絲、長尺寸螺絲產品拉貨，惟觀察工業建築市場需求仍持續攀升，由於鑽尾螺絲產品特性可無須輔助加工，直接於建築表面進行鑽孔、攻牙、鎖緊等功能，可有效節省施工時間等效益，已有明顯感受歐美地區客戶已進一步提振鑽尾螺絲產品下單力道，世豐亦積極進行鑽尾螺絲產能去瓶頸作業，以滿足未來客戶訂單需求。此外，世豐仍深化產品製造技術能力，擁有多項如ETA、CE、ISO-14001、以及美國A2LA實驗室等相關認證，更持續戮力深化美洲、歐洲地區螺絲扣件訂單業務接單能力，保持良好市場滲透率表現，有望持續創造集團良好成長動能。

世豐指出，第一季美洲、歐洲地區營收比重分別為57％、11％，其中歐洲地區銷售表現較去年同期成長5.27％，隨著集團持續深化歐、美洲地區良好業務接單表現，3月美洲地區主要客戶亦逐步加大尖尾螺絲產品下單力道，不僅如此，看好全球螺絲扣件市場針對產品研發面向持續朝向產品耐腐蝕性、高強度、耐磨損、以及提高螺絲貫穿切削性能等特性，世豐亦持續與主要客戶投入多功能型螺絲新型產品研發、以及既有螺絲產品設計改良等，並規劃今年第四季推出新款螺絲產品計畫，皆有助於創造下半年整體銷售表現較上半年進一步拉升。

展望2022年第二季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐持續採取優化客戶訂單結構、透過全尺寸螺絲完整產品線，滿足多元市場應用及良好產品組合發展，且為進一步提升集團螺絲生產效率，已完成旗下廠區產線整合，有效達到熱處理、電鍍等後段製程集中生產管理及物流時間縮短效益，再加上，世豐仍持續觀察美洲、歐洲地區螺絲扣件市場需求動向，並積極與客戶安排良好訂單出貨排程，有助於持續保持集團獲利能力精進，以期締造整體獲利表現優於營收成長力道。