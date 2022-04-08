德翔海運向中船黃埔文沖船舶公司下單訂造的5艘1,900TEU貨櫃輪，第一艘8日在德翔海運台北總部及中船黃埔文沖船廠舉行線上命名交船典禮，德翔預計安排新船先服務一航次的泰國／香港快線服務，24日再從南沙開始服務於紐西蘭航線，一次往返航程為42天。

德翔表示，此次訂造的1,900TEU級全貨櫃輪，是中船黃埔文沖船舶公司最新設計，較上一代產品單箱油耗下降近8％，EEDI指標達3階段以上，系列船配備除硫裝置，滿足IMO全球限硫排放要求，是一型技術經濟性高、環境友好型綠色集裝箱船舶。

再者，此系列船舶尺度靈便，針對東南亞區域性運輸及多掛港、裝卸頻繁的要求開發，適合亞洲、亞歐、亞美航線的貨櫃運輸。

另在航線方面，德翔擴大越南市場布局，3月15日自營華中北-越南快船服務，投入2艘1,000箱貨櫃船，每週一班，掛港次序為青島－上海－寧波－海防－香港－青島，航程共14天，提供客戶從華中北出口至海防的快速直航服務，具競爭力。

此外，德翔已於3月投入中國／歐洲航線，搭配既有亞洲區間航線網路，滿足亞歐客戶需求。

德翔4月開始也將配置7艘可裝載1,800TEU～2,800TEU全貨櫃輪於中國／加拿大航線，提供周班船服務，依序靠泊釜山－高雄－香港－蛇口－南沙－上海－青島－溫哥華－釜山，航程預計共49天。

德翔目前經營航線49條，總營運貨櫃量達295,000TEU，營運船隊50艘，加上4月新交付的德翔名古屋輪，自有船達27艘。