開發金控公布3月自結稅後淨利35.70億元，累計今年前三個月稅後淨利96.74億元，每股稅後盈餘（EPS）0.58元。

開發金控表示，近期整體金融市場受烏俄衝突、油價走揚及美國聯準會升息等因素影響，呈現波動震盪，金控旗下各業務仍展現穩健營運表現。其中子公司中國人壽主要受惠於美元走強，推升獲利表現，3月稅後獲利30.34億元，累計今年前三個月稅後獲利88.36億元。

開發金控指出，子公司凱基銀行穩健發展法金、消金及金融市場等多元業務，利息及手續費收入等核心收益維持成長，3月稅後獲利4.12億元，累計前三個月稅後獲利13.59億元。凱基證券經紀業務營運表現穩定，並來自衍商、債券及海外業務等獲利貢獻挹注，3月稅後獲利7.41億元，累計前三個月稅後獲利14.44億元。中華開發資本受投資部位評價波動影響，3月稅後損失2.27億元，累計今年前三個月稅後損失5.70億元。

開發金控發言人張立荃認為，俄烏衝突持續，加上美國聯準會啟動升息，對於全球經濟影響程度仍待觀察。面對國內疫情升溫及國際情勢變化，開發金控已啟動相關防疫措施，以確保客戶及員工健康安全為首要任務，同時持續專注落實ABCDE策略，以因應外部環境的不確定性，降低營運波動。