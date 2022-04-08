彰化縣長王惠美 8日在王功福海宮辦理擲筊祈福儀式，請示媽祖 ，連得5聖茭，擇定王功漁火節訂於8月27日、28日登場。（吳敏菁攝）

全國知名王功漁火節是彰化夏日絢燦的盛宴，每年吸引數十萬遊客，從音樂會、放煙火，延伸到海濱烤蚵，帶動地方觀光，縣長王惠美8日在王功福海宮辦理擲筊祈福儀式，請示媽祖，連得5聖茭，擇定8月27日、28日登場，彰化區漁會總幹事陳諸讚也承諾，今年煙火再加碼。

芳苑有全國唯一的海牛採蚵，是無形文化資產，媽祖靈驗，王功珍珠蚵更是出了名好吃，吸引全國各地來嘗鮮，王功燈塔還是全台最年輕的燈塔，八角形和黑白相間的條紋配色，極具辨識度，特色點數不完，王功漁火節串聯了多采多姿的內容。

王惠美表示，在媽祖聖示之下，王功漁火節擇定8月27日、28日登場，縣府團隊和相關參與單位也會盡早規劃，展現芳苑的特色，期待藉由點線面的串聯，歡迎更多遊客來王功輕旅行，帶動地方的經濟產業發展。

王功福海宮主委洪福義感謝縣府的協助辦活動，歡迎民眾來享受美食，探訪漁村生活，挖掘文化藝術，向媽祖祈福，得到愉快旅遊經驗。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，王功漁火曾是彰化八景之一，夜幕點點漁火，傳遞漁村風情，漁火節施放煙火，讓黑夜更燦爛，加入慶典氣氛，提供遊客新觀感、新期待，今年在煙火的部分會再加碼，將帶來不同凡響的視覺體驗。

農業處表示，王功淺海牡蠣養殖「珍珠蚵」採特殊平掛式養殖方式，蚵潮汐適應環境變化，生長速度緩慢，造就扎實的特殊口感，白皙飽滿的蚵肚形似珍珠，有了「珍珠蚵」的美名，附近又有網紅美景「芳苑海空步道」，「嚐鮮蚵、聽好歌、賞美景」，讓人期待。