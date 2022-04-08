近日網路上流傳1張有趣的圖片，該圖中約有10支竹籤，每支竹籤頂端都被紅色橡皮筋纏繞，竹籤中間位置則黏上100元或500元不等的紙鈔，然而，這些竹籤都被插在一個基座上；這張圖也引來網友歪樓表示「太太每天給先生的零用錢」、「先生完成一件家事，可以拿一根」，不過有位女網友熱心回應，這是泰國的捐款活動，她也PO上在台灣募款活動上的類似照片。

臉書「爆料公社」分享一則貼文並上傳1張圖，該圖中約有10支竹籤，上面貼著100元或500元不等的紙鈔，而且竹籤頂端都被紅色橡皮筋纏繞著，然而，這10支綁著紙鈔的竹籤全插在1個基座上；貼文上也寫下「猜猜有何用途」。

有熱心女網友回覆，這是泰國的捐款活動，並表示台灣也曾辦過類似募款活動。（翻攝自爆料公社）

貼文一出，引起網友紛紛歪樓回應「要求目標做家事時需要消耗不同等級的箭」、「宮廟大盜自製黏棒『吸』香油錢」、「先生完成一件家事，可以拿一根」、「太太每天給先生的零用錢」、「洗衣服忘記拿出來、晾乾安捏」、「草船借箭啊」、「擋煞令旗」、「是所費，一天帶一張出門」、「尚未完成的母親節花束」。

在歪樓的留言中，另有女網友熱心回應表示，這是泰國捐款活動，屆時將綁著錢的竹籤，捐給需要捐款的單位，如寺廟、醫院、學校等，她也在留言處上傳1張圖，表示該圖是在台灣募款的活動。