立委馬文君向國防部爭取在南投市明德營區，開設首座「非營利幼兒園及教保服務中心」，8日舉行動工典禮，預定今年9月開班，將招收40名2-6歲（未滿）混齡幼兒，除了軍眷，周邊居民幼童也可報名入園。

後備指揮部副指揮官羅籯洋少將、中區指揮部指揮官吳國良少將、台灣兒童發展早期療育協會理事長張乃文與馬文君等人，共同主持教保中心開工典禮。

國防部落實政府公共化托育政策，陸續開辦非營利幼兒園及教保服務中心，馬文君於是積極爭取在南投縣開辦，邀集國防部、教育部會勘場址後，認為南投市後備指揮部駐地「明德營區」適合開設；預定空間為1樓層RC建築，建築面積約60坪，可提供幼兒室內活動空間；交通便捷緊臨民族路，鄰近南投縣議會、南投高中等文教機關，符合開設2班40人的公托標準。

馬文君表示，由於在立法院屬於國防外交委員會，非常關心國軍幼兒托育環境，希望落實軍人安家、軍眷安心，以平價收費減輕年輕家庭的負擔，讓專注於戰訓任務的軍職人員，可兼顧工作及家庭，滿足基層官兵兒女托育需求。

馬文君指出，南投縣首座「國防部非營利教保中心」，招收幼兒對象為少校以下基層官兵（含警、消、海巡）眷童，周邊住戶及一般縣民也可以報名入園，不僅可以落實照顧官兵，也可兼顧弱勢，並且回饋周邊里民，可活化國軍土地，鼓勵年輕家庭生養子女、減輕家庭育兒負擔，並且有利於募兵制推動，營造南投地區友善育兒環境，具有正面意義。