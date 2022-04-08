美國陸戰隊3至7日打破紀錄，一口氣在兩棲突擊艦上部署16架具短場起飛／垂直降落（STOVL）能力的F-35B匿蹤戰機，且據稱稍後增至20架，以驗證「閃電航艦」（Lightning Carrier）概念，用於對抗中國大陸等強大對手。

「美國海軍學會新聞網」（USNI）報導，在第13陸戰隊航空大隊（MAG-13）的主導下，16架F-35B於3日登上美國海軍「的黎波里號」兩棲突擊艦（LHA 7），並預計會增至20架；《聖地牙哥時報》（Times of San Diego）等媒體稍後確認，「的黎波里號」正搭載隸屬於陸戰隊第225戰鬥攻擊中隊（VMFA-225）、第211戰鬥攻擊中隊（VMFA-211）和第1作戰測試與評估中隊（VMX-1）的20架F-35B；美軍7日則宣布，「的黎波里號」已返回科羅納多海軍兩棲基地（Naval Amphibious Base Coronado）。

「的黎波里號」已返回科羅納多海軍兩棲基地。（圖／DVIDS）

這不僅打破兩棲突擊艦上的F-35B搭載數量紀錄，也超越英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦（R08），因為後者先前進行首次海外巡弋時僅搭載18架F-35B，其中8架來自英國皇家空軍617中隊（No. 617 Squadron）、10架來自美軍VMFA-211。

MAG-13指揮官范恩（Chad A. Vaughn）上校強調，此次測試並非只是為了「破紀錄與拍照留念」，而是驗證如何於兩棲突擊艦上讓大量F-35B維持運作，並強化部隊參與大規模、高強度聯合作戰的能力，以因應較以往更強大的對手。

美國陸戰隊曾於2003年支援美伊戰爭時，讓「巴丹號」（LHD 5）和「好人理察號」兩棲突擊艦（LHD 6）化身「獵鷹航艦」（Harrier carriers），各搭載2個AV-8B「獵鷹2式」（Harrier II）中隊支援作戰。而「的黎波里號」與「美利堅號」（LHA 6）相同，特別強調航空載具的運用能力，故取消了兩棲載具泛水裝載用的井圍甲板（Well Deck），改為配備更多燃料、彈藥儲存空間和更先進的指管系統。

USNI指出，「閃電航艦」概念仍存在不少問題，包括兩棲突擊艦須在缺乏F-35B常態收納能力下持續運作，以及不具備空中預警機等。不過美軍向USNI透露，今年內將對該概念進行更進一步的測試。