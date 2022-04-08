網路詐騙無奇不有，愛情詐騙更是數不勝數，且手法還與時俱進，搭上全球矚目烏俄戰爭騙取同情心，屏東從事電子業的28歲曾姓男子，日前在交友軟體結識女友後，女友稱想援助烏克蘭，曾男竟深信不疑、準備把所有積蓄78萬匯給女友助她行善，幸經警方及時制止，才免於損失。

潮州警分局指出，光華派出所警員曾雅琳及郭秉承日前巡邏勤務時，接獲彰化銀行行員報稱，有民眾提領大筆金額，經行員關心提問用途時，支吾其詞疑似遭詐騙，員警立即趕赴現場，而經詢問後，曾男依舊閃爍其詞，無法表明提款用途。

所幸，在員警的細心解說下，曾男終於卸下心防，表明約1個月前透過交友軟體認識女友，女友以想援助烏克蘭為由，向他借所有存款78萬。

警方聽聞後，馬上向曾男解釋他遭詐騙，並向他提供相關詐騙案例借鏡，說明近期「假交友、真詐財」的詐騙手法。曾男在聽完警方的詳細解釋後，終於恍然大悟，感謝警方與銀行行員的協助，讓他保住積蓄。