臺灣產物保險股份有限公司依保險業財務報告編製準則自行結算111年3月單月營收淨額為新台幣4.92億元，111年3月單月稅前淨利為0.83億元；臺灣產物保險股份有限公司自行結算111年1至3月累計營收淨額為15.04億元，111年1至3月累計稅前淨利為1.02億元。

#臺灣產物保險 #稅前淨利 #股份有限公司 #自行結算 #額為