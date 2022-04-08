台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）8日公告今年3月合併營收7億元、年增63％，累計第一季合併營收13億元，較去年同期成長91％，並創歷年同期新高。

東哥8日表示，俄烏戰爭已持續一個多月，導致地緣政治形勢嚴峻，帶來全球通貨膨脹緊張、能源價格高漲等經濟衝擊，不過，並未影響東哥的遊艇銷售，因為，就銷售面而言，東哥現有的主力船型為27公尺到37公尺，並非俄羅斯買主感興趣(超過100公尺的超級遊艇。

此外，截至目前，東哥遊艇主要銷售區域為北美地區、船主多為美國富豪，戰爭衝突及國際制裁等情勢，未對東哥公司銷售造成任何影響。

東哥指出，就生產端而言，東哥近年持續觀察關鍵原料及設備市場供給變化、並動態調整、拉長備貨期，除了提早採購可掌控成本，更可降低供應鏈及貨運不穩定風險。

東哥表示，美國遊艇市場需求依然熱絡，通路上幾乎已無東哥OA品牌遊艇庫存船，2月的邁阿密船展僅有1艘參展，3月的棕梠灘船展，甚至已無現船可展示，在此情況下，仍有多筆訂單斬獲，在手訂單持續創高。