香港疫情大爆發連月以來，為遏制漫延進行大範圍的社會限制，惠譽信評8日表示，預計疫情會自4月下旬逐漸消退，限制措施放鬆，卻仍會留下今年第一季度經濟大幅收縮的後遺症，估計會進一步影響全年的經濟增長，從2021年的6.4％放緩至1.0％。

惠譽經濟分析師認為，預測香港2022年經濟成長率僅1％，有三大總體因素：

一、即使當前疫情消退之後，政府的“動態零感染”方法缺乏明確的退出策略，可能會導致未來加強社會隔離措施，恐阻礙內需動能。

二、中國大陸疫情大流行衍生出更多相關的中斷，如供應鏈斷鏈等，可能會產生外溢效應，影響到香港的情勢。

第三、俄烏戰爭和國際對俄羅斯的經濟制裁，惠譽3月間率先下調2022年全球增長，這一項下修也影響到香港經濟成長的估值。惠譽表示，香港增長復甦停滯需至2023年才有望反彈，初步預估2023年經濟成長率為3.5％，略高於大流行之前的3.0％，這也是歷史均值趨勢線上。

香港當局為處理疫情爆發，實施紓困救濟措施，公共衛生費用支出也更為龐大，對於政府財政明顯耗損，惠譽估計，2022年4月（2022財年）開始的2022～2023財年（不包括債券收益），香港預算赤字佔GDP的比重，將從2021財年的0.6％，在2022財年擴大至3.0％，出現2019財年以來連續第四次出現赤字，原先預估2023財年能恢復到小幅財政盈餘，也無法達成。