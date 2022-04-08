台南市下營區174線市道往學甲方向的洋紅花風鈴木花廊，今年盛開。（洪維陽提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市下營區174線市道往學甲方向的洋紅花風鈴木廊道，銜接學甲小葉欖仁綠色隧道，3、4月風鈴木盛開期，吸引許多民眾拍照；前年10月部分風鈴木出現病蟲危害，經工務局1年的維護管理，近期已回復生機，花開狀況良好，下營公所也歡迎民眾前往賞花，可順遊大屯里彩繪社區，採購下營鵝肉美食。

174線市道上的洋紅花風鈴木花廊，長約2公里，有300多棵，大屯里里民表示，種植時間應該超過20年了，以前樹未長大時，花開起來較不密集，近年來樹長大了，花開起來一路望去很壯觀，吸引許多遊客來拍照。

台南市工務局表示，前年10月時，該處廊道2棵洋紅風鈴木被強風吹倒，經台南社區大學樹木專家李武昌老師檢視，發現該路段有上百棵風鈴木染有白腐朽病、白蟻、等病蟲害。

為避免病蟲害恐導致樹木中空頭重腳輕情況，養分無法順利吸收，風雨來襲發生倒伏或斷枝，移除32棵危株，挖除的樹根部分，將先讓土壤休養生息一段時間，再進行補植。

工務局每月派員巡查樹木狀況，如有發現疑似生長不良之樹木，亦會不定期委請嘉義大學詹明勳老師團隊協助評估處理，每年汛期前後均會對該路段樹木實施修剪工作，避免因強風暴雨倒伏。

在地民眾表示，去年春天廊道的洋紅花風鈴木花開得就很不錯，今年開得也很茂盛，很多民眾前往拍照打卡；下營區公所也表示，遊客前往賞花，車輛盡量靠邊停好，注意來往車輛，保護自身安全。