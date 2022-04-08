中信金控8日公告2022年3月份自結盈餘，3月份單月稅後盈餘為38.99億元，累計今年首季合併稅後盈餘162.92億元，年減17％，每股稅後盈餘（EPS）為0.84元。中信金控財務長邱雅玲指出，2022年首季獲利較去年同期衰退主因有二，一是金融市場波動大今年股債處份利益較去年少，二是增提俄債預期損失累計十億元。

邱雅玲指出，今年受到俄烏戰爭、升息等因素影響，不只金融市場波動大，且升息導致債券跌價，子公司台壽的股債處份利益皆少於去年，加上3月增提俄債預期損失近6億，累計俄債損失已提了10億元，她說明二月時各國對俄羅斯祭出金融制裁，讓市場擔心俄國會付不出利息，因此2月已提列一次損失，三月是因為俄羅斯債券被降評，按中信內規要提更多預期損失，總計台壽投資俄債達新台幣97億元。

邱雅玲表示，3月分各項業務動能表現得宜，銀行及保險核心動能穩健，整體獲利維持良好。與去年同期相比，銀行業務方面，財管手收較去年減少，因為去年第一季基期高、今年客戶觀望心態濃，但淨利息收入成長，除了受惠升息利差擴大帶動淨利息收入外，放款量也持續成長，第一季國內及海外分子行放款皆有顯著成長。保險業務則聚焦於推廣保障型及外幣型商品，第一季已有顯著成長。

展望2022年，面對國際金融市場的波動及不確定性，中信金控將持續成長銀行核心業務，擴大海外事業布局，穩健發展保險業務，致力成為客戶心目中最值得信賴的金融服務機構。