彰化銀行公布111年3月分合併稅前盈餘10.43億元，累計今年前3月合併稅前盈餘28.18億元，累計今年前3月合併稅前每股盈餘(EPS)0.27元，累計今年前3月合併稅後盈餘23.77億元，累計今年前3月合併稅後每股盈餘(EPS)0.23元。

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