受氣候因素影響，台南今年芒果結果率差，最先受影響的是芒果冰店及果乾業者，現在正是採青的「土檨仔」製作「情人果」季節，台南在地農友採收量少，屏東的量也不夠，業者到處搶購，青土檨仔前陣子每台斤曾喊到30元，沒靠交情還買不到。

玉井一間果乾加工場表示，每年青土檨仔使用量非常大，製成果乾或情人果，今年屏東的貨源也還無法確定。另一間小型烘果工場表示，為了保住老客戶，只能四處收購，雖然價格貴，也只能忍痛搶下。

玉井知名的有間冰舖業者簡瑞男表示，以往每年需要用3000台斤的情人果，盡量買台南在地的青土檨仔，不夠的話才買屏東的貨。現在正是青土檨仔採收期，到處都缺貨，以往單一農友就可以出貨100、200斤，現在只能30、50斤慢慢湊。

簡瑞男表示，去年因疫情影響生意，因此情人果的存貨還有一點，也是要趕快醃製新貨，但近日疫情又升溫，客人人數起伏很大，讓他們新鮮芒果部分也很難叫貨，叫多了用不完會壞掉，叫少了不夠賣。

除了青土檨仔1斤從去年平均15元漲至25元，今年的削芒果工資每台斤也有人漲到10元，如果趕時間的業者，也只好接受。玉井區農會表示，隨著基本工資調漲、各種資材漲價，今年農會也在考慮芒果冰是否要漲價。玉井老街上的玉梅芒果冰則表示，今年芒果冰不漲價，因此削芒果、醃情人果盡量自己做。