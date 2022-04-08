三立八點台劇《一家團圓》內容發展神速，昨(8日)劇情重點在江宏恩所飾演的葉少風與小三夏語心偷結婚，未料正宮林筳諭(勇兔)現身破壞，這橋段讓該劇昨晚收視再衝新高，無線收視2.46，有線收視更高達3.44，再創開播以來新高。江宏恩這次在劇中不斷偷吃，甚至明目張膽將小三帶回家，他笑說這次拍戲要感謝勇兔、夏語心兩女，因為她們身材太纖細對他造成不少壓力，所以除了要節制飲食外，在拍戲前都會去運動，連夏語心都虧他說：「你哪來的體力呀！」

而兩女從劇中爭到戲外，夏語心因為飾演小三，常常可以躺在江宏恩胸膛，大讚他的胸膛很好躺。而飾演正宮的勇兔得經常打江宏恩巴掌，覺得他的臉很有彈性。江宏恩笑說：「兩人一個用了裡子，一個用面子，而只有我壞了身子。」

勇兔這次在劇中角色非常吃重，特別是她在劇中失憶後各種搞笑橋段盡出，不斷切換人格，她笑說其實最辛苦是江宏恩，每次要看她發瘋。江宏恩說記得有次化裝舞會勇兔穿巫婆裝出場，真讓所有人笑翻。