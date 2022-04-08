林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案今二度開庭，林秉樞律師除了審視物證外，也請求法官裁定交保，認為該案沒有蓄意羈押必要，若法官有疑慮可採電子腳銬方式監控。據了解，林秉樞在庭上也數度喊話法官稱「不敢了啦」，甚至聲稱他在2月間凌晨曾踏出北所，中午返家時還穿著北所衣服，後來獨自搭乘計程車返所。對此，北所嚴正駁斥，稱「絕無此事，絕非事實」。

由於林已羈押近3個月，本次開庭除了檢視書面證物外，合議庭法官也有詢問林秉樞，關於延長羈押的意見，據悉，林聽聞後大驚，向法官喊話稱「法官大人，我真的嚇到了，不敢了啦」，而林的律師也指，林針對客觀行為都有坦承，且媒體如此大篇幅報導此事，林早已像過街老鼠一般，沒人敢與他接觸，也不可能與證人、被告接觸，且以林的犯行而言，實在羈押太久，因此希望法官審慎考慮延長羈押的可能，盼給予停止羈押，要不然就是解除禁見。

另外，林的某位律師也指，林秉樞長期有就診紀錄，有慣用藥物，但北所因有藥物管制，不會開立適合藥物，因此林不適合待在所內，且北所管理有問題，林在羈押期間疑似夢遊，曾在凌晨踏出北所，中午在家清醒後發現身著北所服裝，後續才搭計程車返家，而林聽聞律師說後也附和說到，長期有5人、7人小組長期監控他。

林與其律師此話一出後，令審判長大驚，當即要求檢方注意，而林律師又改口，請求法官注意林的精神狀況。不過，對於林是否有踏出北所，北所嚴正駁斥，所內管理人員也直呼，北所內有重重關卡，質疑林是「看到鬼」。