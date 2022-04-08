由於中國政府持續實施嚴格的「清零」政策，中國金融中心、世界上最繁忙港口城市之一的上海已經幾乎被完全封鎖超過一星期，雖然感染者幾乎全都是無症狀或輕症，但因為無法工作，經濟活動全部停止，衍生出大量供應鏈中斷的嚴重經濟問題。

《德國之聲》指出，清零政策過去在防止衛生醫療系統免於崩潰方面非常有用，但如今卻使中國各行各業甚至全世界所付出的經濟代價不斷增加。目前單日新增確診人數已超過24000人，絕大多數感染者都沒有症狀，但在目前的清零政策之下，所有被感染者都必須隔離。

報導說，封城與隔離迫使許多公司停止生產並放緩新專案，那些仍在運營的公司正努力應對卡車司機的短缺問題，以及各種繁複的出入許可證和核酸檢測要求。生活消費用品已出現嚴重短缺，淘寶網等購物平臺面臨交貨延遲，一些工廠必須另尋其他的供應商。如果封鎖持續下去，中國境外也可能很快就能感受到這種影響。

報導指出，上海港缺工造成貨物進出越來越困難，儘管上海國際港務集團表示碼頭運作正常，但事實是上卡車司機受限於疫情管制，它並沒有真正運作。中歐商會上海分會副主席許倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）說，「上海港的周交易量下降了40%，影響甚巨。」問題關鍵在於岸上：卡車司機不願意去上海，他們必須接受新冠檢測以取得許可證，也擔心任務結束後會被隔離。

野村證券首席中國經濟學家陸挺表示：「隨著『清零』的效益下降，其成本將大幅上升，特別是隨著出口受到持續封城的打擊。」這將挑戰中國今年國民生產總值增長5.5%的目標。

40%在華德企認為，他們的供應鏈遭遇困難，通往歐洲的出口路線已經有1/3受到嚴重影響或完全中斷。86%在中國的美國製造商也稱供應鏈受到了干擾。此外，由於封城，上海浦東和虹橋機場的地面工作人員也出現了短缺，現在只能處理有限的貨物，國際航班更是越來越少。

中歐商會主席伍德克（Joerg Wuttke）警告：世界上最大製造業國家的貨運量正在明顯下降，「如果中國有個小感冒，世界其他地方的供應鏈都會大病一場。」他說，中國貢獻了全球增長的四分之一，每個產品都有「中國的影子」。如果中國的供應鏈受到打擊，它肯定會影響到商品的供應、價格和選擇。

柏林的墨卡托中國研究中心（MERICS）首席經濟學家曾林（Max Zenglein）說：「中國堅持其目前的防疫策略，也與中國領導人的政治敘事有關，即中國能比其他國家更好地應對這種大流行病。」觀察家們也不預期狀況會這麼早出現轉機，尤其是不會在今年秋季的中共20大之前。