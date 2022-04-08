漢來（1268）美食旗下的金雞母-漢來海港，4月春假過後推出甜點季，邀請外籍知名甜點主廚客座，今年特別結合童話故事「愛麗絲夢遊仙境」主題，推出8款造型繽紛且充滿童趣的吸睛甜點，讓吃到飽餐廳的甜點更臻華美；此外，在食材成本節節高漲之際，漢來海港逆勢操作，強打生蠔、甜蝦握壽司、小鯧魚等高檔食材磁吸饕客上門，可望創造亮眼成績。

漢來海港餐廳向是漢來美食旗下的金雞母，而漢來海港台中店在全台7家分店中，除因疫情期間受到較大影響外，今年開春以來，即維持月營收穩定成長。如台中店3月份營收達1,700萬元，年增14％，今年首季營收年增估逾1成。

漢來海港每年舉辦一次的甜點季，總讓老主顧們引領企盼，多年來特別邀請外籍知名甜點主廚客座，結合其背景與專長設計推出多款精緻甜點，讓吃到飽餐廳的甜點更臻華美。

漢來表示，今年邀請的Robert Hope主廚，在英格蘭出生、紐西蘭長大，曾於多國擔任點心主廚，擁有超過30年甜點烘焙資歷。漫遊全世界的Robert Hope，也奠定多元融合的創意底蘊，善於運用在地特色加入新意，創作出跨國創意西點。

Robert Hope因應漢來海港甜點季，特別結合童話故事「愛麗絲夢遊仙境」主題，設計了8款甜點，造型多元繽紛且充滿童趣，而Robert對甜點的堅持，來自於從小對甜點的喜愛。他提到，這次甜點的設計，首重層次堆疊，不僅在視覺上要求，在味覺上的標準更是嚴苛，要將多元的食材依照原料本身的特性去調整，才能調配出黃金比例將味道完美融合，希望品嚐到甜點的客人，都能有美好的體驗。

漢來海港台中店除了期間限定的甜點季外，同時加強多樣服務，如增加現做餐點的品項，強調客人現點、師傅現做，維持食物的新鮮度、熱度與美味度。

漢來強調，雖然食材成本如麵粉、奶油、肉類與海鮮等均已上漲好幾成，漢來海港餐檯上的餐點規格卻不減，最受歡迎的海鮮料理，包含生蠔、甜蝦握壽司等高檔食材，在午、晚餐期間都能吃到，尤其3月初因俄烏戰爭影響航班、導致全世界都貨源不足的新鮮鮭魚，目前已經供貨無虞。