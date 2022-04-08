俄羅斯央行周五意外將基準利率從20％大舉調降到17％，並暗示未來還會進一步下調利率。

該央行發布聲明指出，這項決定反應通膨壓力上升的風險已經下滑。

俄國央行曾在2月緊急將基準利率調高到20％，當時受到俄烏衝突影響，它曾警告俄國恐將面臨通膨遽升與經濟萎縮危機，之後它在3月會議則維持利率不動。不過該央行在周五一次未事先安排的會議裡，意外宣布調降利率300個基點，原本該央行預定將在4月19日召開決策會議。