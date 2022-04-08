微風集團阿舍食品也加入NFT行列；成為首創區塊鏈的食品公司，宣佈進軍NFT，首發作品就是將阿舍食品專屬代言人「阿舍哥」Duncan Robinson，助攻他成為NBA首位擁有個人肖像NFT的球星，預計14日於阿舍官方鑄造頁面正式開賣。

阿舍食品指出，首發四款卡牌式NFT以漫畫筆觸再現NBA三分神射手英姿，畫風呈現美式漫威又兼具日式浮世繪的瑰麗用色，有望成為球迷收藏焦點。

日後預計與元宇宙遊戲世界「JericVerse」中的AGENT1合作，除了能為每張卡牌另創體力值，也將實體與虛擬進行串聯，讓藏家獲得不同的獨家限量禮物，近期預計將於阿舍食品的獨立鑄造網頁上架，以盲盒方式進行販售。

此外為慶祝阿舍食品進軍NFT，購買者同時擁有等級5阿舍哥NFT卡牌的持有者，將可獲得「A SHA Crazy-Rich-Ramen」豪華禮盒，還有機會抽中阿舍哥簽名籃球與NBA賽事Court side第一排門票。