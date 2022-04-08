俄烏戰爭持續，對全球原物料價格影響深遠，尤其兩國是全球主要糧食生產地，在俄軍焦土戰略下，今年產量恐大幅減少，進一步增添通膨壓力，預期今年整年度糧食價格將維持高檔，能源、糧食價格成主要通膨來源，且短期不易解決。投信法人表示，在當前通膨、升息環境下，建議投資人資產配置聚焦高股息資產及實質資產。

俄烏戰爭推升全球原油、農產品、重要金屬等價格直直漲，讓全球通膨壓力升溫，美國2月消費者物價指數(CPI)年增率達7.5％，創40年來最高，全球信評機構惠譽3/22發布報告，預估美國2022年CPI最高可能達9％，平均落在7％左右；台灣去年8月以來至今，每個月CPI年增率則皆高於2％。高漲的物價水準使美國聯準會、英國央行、台灣央行等高喊升息口號。

華南永昌實質豐收組合基金經理人申暉弘認為，短期內受國際原物料價格高漲支撐，除非美國聯準會再施重手，否則通膨預期欲小不易。

全球通膨風險正在升高，美國聯準會升息次數與幅度將進一步擴大，使股市仍面臨震盪壓力，亦影響債市表現，近期長短期美債殖利率甚至偶而出現倒掛現象，顯示市場對經濟前景的疑慮。

申暉弘表示，從歷史經驗來看，美債利率倒掛後通常是1年以後才會有實質影響，央行仍有時間應對，目前投資人尚不用過度擔憂，建議以嚴控持股水位來因應，方能持盈保泰，投資配置上可布局抗通膨概念、具息收保護力的高股息資產及實質資產。

高股息資產因具較高配息率，將可抵禦CPI上漲幅度，以S&P 500高股息指數來看，今年來迄3/30，已上漲7.4％，表現明顯優於S&P 500指數的-3.7％及台股加權指數的-2.6％。

至於實質資產，以不動產REITs為例，租金收入能隨物價反映調整租金，同時不動產價值長期具有增值效益，兼具穩定現金流與保值的特性。

以資產配置可布局各類資產的平衡組合型基金績效來看，聚焦於高股息及REITs等實質資產的組合型基金今年來迄今報酬率相對表現佳，為正報酬。