政經情勢變動甚大的香港，惠譽信評8日仍確認香港的長期外幣發行人違約評級 (IDR) 為“AA-”，即香港政府主權評等為AA-，評等展望穩定。應注意的是，此項評等同時反映了香港在治理和機構管理實踐，與中國大陸（A+/穩定）的更緊密結合，而且，此項趨勢自2019年年中以來穩步推進。

惠譽主權評等分析團隊提出五項正面、二項負面的理由，支持上述的決定。前者包括：強勁的信貸基礎，穩健的外部金融，金融相關的競爭力挑戰，銀行能夠抵禦增長壓力，貨幣有序、通膨可控：；而後者的問題有增長復甦停滯，財政赤字緩衝縮小。

在銀行能抵禦增長壓力方面，惠譽預計，今年銀行業的盈利能力將略有改善，因為美國貨幣政策收緊刺激當地利率逐步上升，並扭轉2021年淨息差的壓縮趨勢。惠譽分析，香港銀行業的信用狀況，擁有健康的流動性緩衝和強勁的資本狀況予以支持，足以抵禦經濟增長放緩導致資產質量惡化的風險。

由於銀行業資產質量對於房地產市場相當敏感，惠譽指出，自2021年年中以來，香港住宅價格再次走軟，可能會出現進一步的牽引力，惟，預計審慎的貸款措施，包括新抵押貸款的平均貸款價值比率略高於50％，應可以緩解對銀行的潛在影響。