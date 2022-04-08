鋅價維持高檔，客戶廢棄物及新增廢棄物料源增加，電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯(6581)8日指出，自結今年第一季稅前獲利2.01億元，比去年同期增加130.62％。

鋼聯營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用則是依實際再利用量認列收入。

由於去年上半年國際鋅價基期較低，今年上半年在國際原物料價格飆漲下，鋅價勢必優於去年同期，預期全年均價會比去年好。

市場指出，俄烏戰爭激勵國際金屬價格飆漲，鋼聯出售氧化鋅收入預期將因此增加。

除氧化鋅出售價格上漲，因應國際焦炭價格上揚，鋼聯已在2月調整集塵灰收費價格。鋼聯指出，對今年全年的營收獲利都有助長動能。

鋼聯指出，電鍍業含鋅脫水污泥、含鋅污泥及具熱值廢棄物等新增11類型不同資源廢棄物料源處理，在第二季開始效益陸續也會顯現、貢獻度大增，對穩定今年營運「季季高」趨勢也有助力。

法人估，鋼聯今年獲利能力將有明顯的上漲幅度，營運一定優於2021年。