北爾電子暨惠通科技首次攜手迅得機械、析數智匯及羅昇企業，聯合舉辦「半導體&印刷電路板先進製造的最後一塊拼圖–智慧製造與先進排程數位化解決方案」研討會。

近年來半導體和印刷電路板產業設備投入大量資本投資，尤其在疫情肆虐下，更凸顯位於亞太的台灣在全球所扮演的重要性，促使半導體與印刷電路板產業數位轉型，以朝向高階製造提升國際競爭力。在研討會中，透過專業半導體/印刷電路板設備商(迅得機械)與自動化整合服務商(羅昇企業)，經由數據橋梁(北爾電子與惠通科技)連結IT服務商(析數智匯)，貫穿產線及廠務設備與IT系統，讓廠商達成先進製程所需要的最後一塊拼圖。

北爾電子副總裁暨惠通科技總經理陳錦隆表示，北爾電子與惠通科技的技術強項，打造出能夠無縫連接OT與IT系統的邊緣解決方案，以及各式有線及無線通訊網路，不論是與MES/ERP系統資訊整合，還是進階的人工智慧或深度學習應用都可輕鬆達成，帶動數位化的發展以達成先進製程的目標。北爾電子針對半導體及印刷電路板設備製造商發展出SECS/GEM工業物聯網閘道器解決方案，透過支援世界各大廠牌PLC和SECS/GEM通訊協議的智慧人機與閘道器，以及iX視覺化軟體內建的C#，兼顧簡易上手並可彈性編輯 SECS/GEM命令，來使設備與IT系統雙向通訊落實先進製造的效益，是半導體和印刷電路板產業提升競爭力的關鍵。

一切始於設備端及其自動化整合服務開始，如何從橫向的設備之間擷取資料，成為工業物聯網大數據分析的根本，讓機器對機器建立橫向溝通與即時協作。迅得機械技術長呂文斌表示，數智賦能新價值，智造創造新生態，迅得機械在PCB產業實施智慧製造設備與物流智動化，從OT層機聯網串接，至AT(Automation Tech)層數據可視打造，到DT(Data Tech)層數據應用整合，再擴展至智慧自動化系統整合聯盟（iASIA聯盟），已累積不少PCB智造整合服務與應用經驗，藉由跨領域專家落實工業務聯網以提升競爭力已勢在必行。

智慧製造不能只做單點應用，必須整合OT設備與 IT系統，但 OT設備沒有一致的通訊標準，因此整合難度極高，工廠端應該要從數據結構（Data Fabric）概念思考。在生產前建置數據結構平台，從OT設備開始取得必要的數據，讓良率及稼動率極大化，有效地達成智慧製造升級的目標。自動化整合服務深耕多年的羅昇企業，產品中心副總經理唐僑志表示，台灣製造業正面臨數位轉型的階段，如何讓智慧製造加速落地並採用模組化應用是重大的挑戰，數位化執行速度將是勝出的關鍵。

供應鏈管理為製造業營運上貫穿長、中、短期營運策略及計畫的核心主軸。從外部訂單掌握預測及供應商或外包商訊息掌握，到內部生產線上之產能及各類限制條件之規劃，都是供應鏈規劃上不可或缺的。析數智匯整合策略暨研發執行顧問長梁德馨表示，一套好的智慧排程演算系統，如人之大腦般，需能思考及派工給軀體，亦即需能及時因應內、外部變化調整現場派工並修正排程，以便預估交期並搶得先機。析數智匯iPASP RTDS/APS在與MES/IoT之協作下，是高科技如半導體產業在面對求量求快的目標下，協助提升競爭力的最佳演算平台。