總統府今表示，由於總統蔡英文曾與確診者接觸，須進行居家隔離。中央流行疫情指揮中心今(8)日晚間表示，與總統密切工作的人員PCR檢測皆為陰性，經過審慎評估，與總統開會者，全程皆配戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，可解除自我健康監測。指揮中心發言人莊人祥表示，包括指揮官陳時中在內，目前已解除自我健康監測。

莊人祥表示，由於指揮中心相關人員曾在4月6日與總統開會，屬於接觸者的接觸者，依規定如接觸者檢驗為陰性，即可解除自我健康限制。由於總統密切工作的人員PCR檢測皆為陰性，與總統開會者，包括行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中在內等人，可解除自我健康監測。

至於與總統密切工作者，經進一步與總統醫療團隊討論，因有國安考量，包括：總統辦公室主任、總統府發言人、總統隨身秘書、總統座車駕駛與座官，及總統寓所工作人員等，建議仍可以更嚴謹的標準，繼續進行自我健康監測。