去年六月升格當媽的廖奕琁，睽違近一年的時間，重返工作崗位，帶著電影作品《永生號》與大家見面，並在2022金馬奇幻影展首映，廖奕琁藏不住感動說：「有了寶寶之後，又再回歸演員工作，感覺比以往多了更多探究事物的好奇心，對事物的同理感似乎也再更細膩了一些，這種感覺很棒，覺得是帶著再成長一些些的自己，回到喜愛的表演工作上。」

這次接演《永生號》廖奕琁難掩興奮之情，因為能同時與自己崇拜的音樂大師羅大佑、影帝張震及導演王維明一起合作感到非常幸運。在電影中，廖奕琁與影帝張震飾演夫妻，戲中有許多近距離的眼神交流與肢體接觸，一開始讓她有點緊張：「張震哥人非常隨和，空檔時還會小聊一下育兒經，看見影帝在男神與奶爸間轉換的反差萌，瞬間讓我心情放輕鬆了不少。」

在電影前置時期，導演王維明很用心地安排演員上課、彩排、一起討論角色聊劇本，現場拍攝充滿輕鬆愉快的氛圍。羅大佑還在最後一天還驚喜現身加油打氣，廖奕琁說：「幸運與多位殿堂級的大師們一起合作，在拍攝的過程獲得到大家的幫助，學習到很多東西，也很享受在表演當中，真的很開心也很感謝。」