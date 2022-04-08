美國財長葉倫(Janet Yellen)周四首度就數位資產發表重大演說時表示，數位美元仍需數年的研發後才能上路，而針對加密貨幣的盛行，政府應加強監管，以防止衍生的詐欺與非法交易問題。

按照拜登關於加密貨幣下達的行政命令，美國行政部門已就發行央行版的數位貨幣(CBDC)進行可行性評估。

葉倫週四在美國大學發表演說時指出，政府可行性評估將聚焦於CBDC對貨幣政策、國家安全與國際貿易的影響，同時評估其對消費者的效用。推出數位美元是否需要國會的授權也是行政命令進行研究的其中一環。

曾擔任聯準會主席的葉倫表示，「我還不能告訴大家我們會得出什麼結論，但我們很確定的是，發行CBDC可能會帶來重大的設計和工程挑戰，所需的時間不是短短幾個月，而是好幾年。」

葉倫還說，美國須要讓支付系統更便宜、更快與更容易獲得，當前的系統可能會將低收入的美國人推向高利率的貸款業者。

她表示，數位美元是可以幫助美國人更輕鬆地匯款和收款，但比較近期的一些改變也可能會產生影響。

葉倫進一步說明指出，預計於2023年推出的 FedNow系統將允許用戶隨時進行帳單付款、薪水支付和其他常見的消費者或企業轉帳。FedNow主要就是改善當前系統需要好幾天才能完成交易的缺失。

此外，葉倫還強調，近年來加密貨幣與數位資產快速成長，政府有必要加強監管，以防止詐欺與非法交易的風險。

根據調查顯示，目前大約16％的美國成年人（即4,000萬人）有投資加密貨幣，其中在18至 29歲的男性族群中有投資加密貨幣的比率更高達43％。

白宮今年3月也表示，數位資產的總市值在去年11月就已突破3兆美元大關，遠高於5年前的140億美元。

葉倫指出，「我們的監管框架應該旨在支持負責任的創新，同時管控風險，尤其是那些可能擾亂金融體系和經濟的風險。」