全球汽車市場持續因晶片而交貨延遲的狀況未解，也連帶使延長汽車使用壽命的各式用品需求大增。熱可塑性聚氨酯(TPU)專業廠鼎基先進材料(6585)宣布推出包含大眾俗稱「犀牛皮」汽車車漆保護膜等革命性產品，搶攻高級車應用商機。

鼎基表示，去年車市火熱，順勢帶動汽車保護膜市場，TPU因具備抗黃變、延展性佳等特色，應用在汽車車漆保護膜上，展現出極優異的保護性，廣受客戶青睞，更在高級車漆保護膜領域中佔有無可取代的地位。

據MARKETS AND MARKETS市場調查報告顯示，汽車車漆保護膜市場規模預計到2024年將達3.41億美元，從2019年到2024年的複合年增長率為7.1％，其中TPU汽車車漆保護膜將引領全球漆面保護膜的市場趨勢。

鼎基先進材料副總林庚賢指出，環保趨勢愈顯活絡，連帶提高環保材料標準，TPU為100％可回收的環保材料，應用層面包含醫療、運動用品、汽車、鞋類衣料、電子產品，在汽車應用部分除頂級汽車中的按摩座椅與天窗外，汽車車漆保護膜佔最大宗。

看準近年汽車市場趨勢，以國內來說，縱使全球疫情影響，國內近兩年的汽車掛牌量仍創新高，對愛車保護更從鍍膜提升到全車包膜，汽車車漆保護膜主流材質為TPU與PVC，而TPU較PVC於車漆保護性更佳，更符合環保概念、對環境更友善，成為高級汽車車漆保護膜的首選。

林庚賢說，TPU熱塑性聚氨酯除延展性佳、抗黃變外，更具備刮痕自體修復特性、高度抗腐蝕性、抗汙性，對路面跳石、油汙噴濺、灰塵汙染等有損車漆物質，都能有效進行隔絕。透過TPU車漆保護膜的遮瑕效果，也能遮蓋車上原有細紋，達到保護車體漆面不受損傷、不變色目的。