台驊國際控股今天公告3月合併營收新台幣32.97億元，年增78.55%，今年第1季合併營收101.5億元，年增72.25%；在個別業務中，以海運成長最多。

台驊3月單月業務別營收分別是海運24.67億元，月增14.31%，年增118.59%；空運5.35億元，月增47.17%，年增25.81%；中歐鐵路9409萬元，月減18.68%，年增0.39%；內貿物流1.99億元，月減1.33%，年增0.81%。

台驊今年第一季業務別營收則是海運77.59億元，年增101.54%，營收占比76.44%；空運14.17億元，年增8.3%，營收占比13.96%；中歐鐵路3.58億元，年增35.65%，營收占比3.53%；內貿物流6.15億元，年增30.98%，營收占比6.07%。

台驊表示，3月份為產業淡季，加上中國疫情升溫，深圳、東莞封城1週後，上海、昆山也採取封閉式管理，工廠停工或減產，機場、廠區隔離檢疫放慢運輸速度，影響長三角地區整體工廠生產及出貨排程，導致海、空及內貿物流業務營收均受影響。

中歐鐵路業務方面，台驊指出，受到俄烏戰爭影響，貨主因擔心運輸風險，大多採觀望態度，或改走海運。

但台驊評估，3月以來中國大陸因封城而延遲出貨的貨載，會在4月中下旬出貨，預期海空運有望迎來小旺季。（編輯：蘇志宗）1110408