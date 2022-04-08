出貨動能增溫，八貫（1342）、三芳（1307）營運蓄勢推進。其中，八貫3月營收2.2億元，月增17.2％、年增23.47％，為歷年同期新高；第一季營收6.2億元，年成長41.65％，亦創歷年同期新高。

八貫表示，3月營收展現月、年雙增表現主因戶外產品訂單保持出貨穩健，醫療產品歷經去年一整年的庫存去化，需求已重回成長軌道，加上航太產業復甦及救生衣/筏等設備的定期更新需求，訂單明顯增溫。第二季因應訂單需求，產能依舊滿載，將隨著產能擴充，中長期營運展望正向。

此外，三芳3月營收10.21億元，年增9.46％；首季營收26.17億元。強化營運利基，三芳與國際自行車座墊大廠祥力金屬合作，打造出無毒、低碳排薄膜AEGISKIN，已導入歐美知名自行車品牌座墊，活絡產品線多元化。

八貫主要從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及相關成品組件製造，終端應用高端醫療、航太、救生、戶外用等，外銷美洲、歐洲及亞洲等地。

八貫指出，三月後中國大陸、越南更是多地疫情發散，部份客戶工廠減量生產，加上烏俄戰爭造成船運運輸降載，以致第一季部分訂單出貨遞延，營收表現略遜於去年第四季6.48億元高峰。

三芳鞋材營收佔比9成，強化收益能量，近年投入紗線、薄膜、運動用品、醫療材、運輸材等其他領域，營收比重約占10％。三芳整合TPE高分子聚合先進薄膜技術，推出AEGISKIN低碳真空薄膜，相較傳統材料具有低碳排特性，減少30％以上的產品週期碳排放，擴大搶進歐美環保升級商機。