大陸外交部、國台辦對美國眾院議長裴洛西原定訪台行程表達反對並向美方交涉。大陸委員會今（8）日強調中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬才是客觀的現狀與事實。

陸委會指出，台美行政立法部門相互交流、友好互動是主權國家間正當權利，北京當局無權干涉。我政府始終致力維護台海和平、堅定捍衛國家主權與民主自由。呼籲中共切勿一再誤判情勢、惡意挑釁，真正面對中華民國台灣事實存在的課題，務實理性改善兩岸關係。