A股上市的國際運動品牌製鞋代工廠—華利集團7日晚間公布，受惠於全球運動鞋消費需求強勁，2021年營收年增25.4％至人民幣（下同）174.7億元，淨利年增47.34％至27.68億元。華利主要代工為Nike、Converse、Puma等全球知名運動品牌。

華利集團8日股價收漲3.06％至73.98元，最新總市值為863.35億元。但是半年來，華利股價累計下跌22.33％。

時代財經報導，華利集團成立於2004年，2021年4月在深交所創業板上市，主要從事運動鞋的開發設計、產銷，生產產品包括運動休閒鞋、戶外靴鞋、運動涼鞋及拖鞋等。

華利集團財報顯示，2021年華利的運動鞋代工業務收入達174.3億元，占總營收的99.78％，毛利率為27.17％，全年總產量達到2.09億雙，而全年銷售量約2.11億雙。多數產品銷往美國，其次是歐洲，營收占比分別為86.98％、11.72％。

分產品類別來看，運動休閒鞋產品仍是華利集團的主要收入來源，這類產品貢獻總營收的81.35％。戶外鞋靴、「運動涼鞋／拖鞋及其他」分別貢獻9.06％、9.37％，其他業務占比0.22％。同時，運動休閒鞋產品的毛利率也最高，達到28.88％，戶外鞋靴、「運動涼鞋／拖鞋及其他」毛利率，分別為18.66％、20.52％。