侯佩岑去年和媽媽林月雲登上陸綜《婆婆和媽媽》，意外掀起媽媽過往不倫戀情，引起軒然大波，母女倆也遭受網友抨擊，讓她沉寂1年多才復出，今(8日)出席代言保健品牌活動，保養得宜的她依舊散發女神光芒，她也曬出在後台拍得零修圖美照，驚豔眾人。

侯佩岑今穿著一襲貼身黑洋裝，胸前挖洞洩白皙春光，凹凸有致好身材完全看不出是2個孩子的媽，女神氣場十足，而她之後也在臉書曬出後台美照，透露最近有些照片拍起來不太像自己，不知道是化妝方式改變還是濾鏡修圖，但也強調真的沒做什麼。

侯佩岑自曝無修圖美照。(圖／取自侯佩岑臉書)

因此她直接曬出零濾鏡+零修圖的美照，並要大家「幫我看看這樣有沒有好一點呢？」只見她在無P圖情況下，皮膚依舊白皙緊緻，完全看不出瑕疵，身材也是穠纖合度，43歲狀態依舊好到爆，讓網友都驚艷不已。

「天哪！沒有濾鏡修圖更美」、「天生麗質沒濾鏡更自然」、「好多了，又變回原來的美了」、「這樣比較像妳了」。而侯佩岑今也被問到何時才會跟大S、具俊曄夫妻檔見面，她也笑稱有在安排，「在他回去之前會看一下」。