本土疫情燒進校園，根據教育部統計，截至今（8日）下午3點，全台共有15個縣市、181所學校採部分或全校停課，教育部長潘文忠今天受訪時也指出，目前正在積極會商，期望下周能滾動式修正疫情停課標準。
目前中央現行停課標準為，高中職以下學校1班有1位師生確診，該班停課10天；1校2班以上有師生確診，該校停課10天；1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區內所有學校停課。大專院校有1位師生確診，該師生所修／授課程均停課10天；有2位以上師生確診，該校（區）停課。
中央3月亦宣布，各縣市可彈性調整停課標準，因此各縣市停課標準略有不同。《中時新聞網》整理全台各縣市的停課標準，提供民眾參考。
●基隆市
比照中央疫情停課標準規定辦理。
●台北市
市內行政區有3分之1學校停課時，全區停課；4個行政區全區停課時，全市停課。
●新北市
比照中央疫情停課標準規定辦理。
●桃園市
大專院校、高中職以下學校有1位師生確診，該班級及曾跨班上課班級停課10天；非確診班級停課7天。
公、私立幼兒園有1位師生確診，該班級或曾跨班上課班級停課10天。
各級學校若出現2個確診案例，全校停課10天。
復課前1天全校師生須快篩，結果全數陰性才可復課。
●新竹市
各級學校有1位師生確診，全班停課10天；2位師生確診，全校停課10天。
●新竹縣
比照中央疫情停課標準規定辦理。
●苗栗縣
各級學校有1位師生確診，師生所修／授課程停課10天；2位師生確診，全校停課10天。
●台中市
原則上比照中央疫情停課標準規定辦理，但考量小學與幼兒園學生未施打疫苗，會視情況加嚴停課標準。
國小以下學校出現確診接觸者，全校預防性停課1天；高中職以下學校出現確診接觸者，該班停課1天。
●南投縣
各級學校有1師生確診，該班停課10天；2位師生確診，全校停課10天，停課期間實施線上教學。
●彰化縣
比照中央疫情停課標準規定辦理。
●雲林縣
各級學校有1位師生確診，全校停課10天，1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區內所有學校停課。
如有學生匡列居家隔離，該校視狀況預防性停課1至3天。
●嘉義市
比照中央疫情停課標準規定辦理。
●嘉義縣
比照中央疫情停課標準規定辦理。
●台南市
各級學校有1位師生確診，該班停課10天、全校停課2天；有2位師生確診，全校停課10天。
學生家長被匡列時，該學生停課2天；師生被匡列時，該班停課2天。
●高雄市
比照中央疫情停課標準規定辦理。
●屏東縣
比照中央疫情停課標準規定辦理。
●宜蘭縣
比照中央疫情停課標準規定辦理。
●花蓮縣
比照中央疫情停課標準規定辦理。
●台東縣
各級學校有1位師生確診，該校停課10天。
師生同住家人確診，該校預防性停課1天，並實施線上教學。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。