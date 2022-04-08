本土疫情燒進校園，根據教育部統計，截至今（8日）下午3點，全台共有15個縣市、181所學校採部分或全校停課，教育部長潘文忠今天受訪時也指出，目前正在積極會商，期望下周能滾動式修正疫情停課標準。

目前中央現行停課標準為，高中職以下學校1班有1位師生確診，該班停課10天；1校2班以上有師生確診，該校停課10天；1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區內所有學校停課。大專院校有1位師生確診，該師生所修／授課程均停課10天；有2位以上師生確診，該校（區）停課。

中央3月亦宣布，各縣市可彈性調整停課標準，因此各縣市停課標準略有不同。《中時新聞網》整理全台各縣市的停課標準，提供民眾參考。

●基隆市

比照中央疫情停課標準規定辦理。

●台北市

市內行政區有3分之1學校停課時，全區停課；4個行政區全區停課時，全市停課。

●新北市

比照中央疫情停課標準規定辦理。

●桃園市

大專院校、高中職以下學校有1位師生確診，該班級及曾跨班上課班級停課10天；非確診班級停課7天。

公、私立幼兒園有1位師生確診，該班級或曾跨班上課班級停課10天。

各級學校若出現2個確診案例，全校停課10天。

復課前1天全校師生須快篩，結果全數陰性才可復課。

●新竹市

各級學校有1位師生確診，全班停課10天；2位師生確診，全校停課10天。

●新竹縣

比照中央疫情停課標準規定辦理。

●苗栗縣

各級學校有1位師生確診，師生所修／授課程停課10天；2位師生確診，全校停課10天。

●台中市

原則上比照中央疫情停課標準規定辦理，但考量小學與幼兒園學生未施打疫苗，會視情況加嚴停課標準。

國小以下學校出現確診接觸者，全校預防性停課1天；高中職以下學校出現確診接觸者，該班停課1天。

●南投縣

各級學校有1師生確診，該班停課10天；2位師生確診，全校停課10天，停課期間實施線上教學。

●彰化縣

比照中央疫情停課標準規定辦理。

●雲林縣

各級學校有1位師生確診，全校停課10天，1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區內所有學校停課。

如有學生匡列居家隔離，該校視狀況預防性停課1至3天。

●嘉義市

比照中央疫情停課標準規定辦理。

●嘉義縣

比照中央疫情停課標準規定辦理。

●台南市

各級學校有1位師生確診，該班停課10天、全校停課2天；有2位師生確診，全校停課10天。

學生家長被匡列時，該學生停課2天；師生被匡列時，該班停課2天。

●高雄市

比照中央疫情停課標準規定辦理。

●屏東縣

比照中央疫情停課標準規定辦理。

●宜蘭縣

比照中央疫情停課標準規定辦理。

●花蓮縣

比照中央疫情停課標準規定辦理。

●台東縣

各級學校有1位師生確診，該校停課10天。

師生同住家人確診，該校預防性停課1天，並實施線上教學。